ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Март – 05 Април 2023 и 23 Март – 29 Март 2023

Публикувано в на 29 март 2023 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински врат без кост* от витрина с обслужване, 1 кг – цена 10,99 лв.; FELIX Храна за котка пауч Fantastic; Sensations, 85 гр, различни видове – 0,99 лв.; СВА Охладено пилешко филе, тарелка, 1 кг – цена 13,99 лв.; FIRMA ITALIA Ястие полуготово Mac&Cheese; Фетучини; Ризото; Спагети, 175 гр *независимо от комбинация на видовете – цена 3,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Март – 05 Април 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 23 Март – 29 Март 2023

ЦБА Коме Каталог Великден 23 Март – 19 Април 2023

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