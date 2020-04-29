В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: ЦБА Охладено пилешко цяло бутче, 1 кг – цена 3,69 лв.; Саяна Краве масло, 250 гр – цена 2,99 лв.; Johnnie Walker Уиски червен етикет, 700 мл – цена 18,39 лв.; Persil Гел за пране, различни видове, 20 пранета, 1 л – цена 6,99 лв.; Всички видове шоколадови бонбони с до -30% намаление; Зелена салата, 1 брой – цена 0,79 лв.; Свински ребърца, 1 кг – цена 7,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Април – 06 Май 2020



ЦБА Коме Каталог-Брошура 23 Април – 29 Април 2020