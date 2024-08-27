ЦБА Коме Каталог-Брошура 29 Aвгуст – 04 Септември 2024 и 22 Aвгуст – 28 Aвгуст 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Коме ще откриете: NOVA BRASILIA Мляно кафе класик; джезве 200 гр – цена 4,69 лв.; ПРЕСТИЖ Бисквити Траяна Макси 241 гр – цена 2,59 лв.; НАРОДЕН Колбас Телешки; Хамбургски; Камчия 300 гр – цена 2,99 лв.; САЯНА Бяло саламурено сирене от краве мляко насипно, 1 кг – цена 10,99 лв.; DR KESKIN Мюсли Premium 7 вида плодове 500 гр – цена 3,69 лв.; ПРЕСТИЖ Бисквити Роден край 165-170 гр различни видове – цена 1,55 лв.; LENOR Омекотител 65 пранета 1,625 л различни видове – цена 7,29 лв.; PERSIL Капсули за пране Discs 33бр/опаковка различни видове – цена 22,99 лв.; ЛИСТОТО Спанак плик 200гр Произход: България – цена 2,49 лв.; Портокали за фреш мрежа Произход: Гърция, 1 кг – цена 1,39 лв.; БОНИ Печен свински джолан с кожа заден 550 гр *от топла витрина – цена 9,99 лв.; МОРСКИ ДАР Скумрия без глава чистена охладена тарелка, 1 кг – цена 8,99 лв.; ZOTT Десерт пудинг протеинов 200 гр различни видове – цена 2,69 лв.; БОЖЕНЦИ Кашкавал от краве мляко 400 гр вакуум – цена 8,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 29 Aвгуст – 04 Септември 2024

ЦБА Коме Каталог-Брошура 22 Aвгуст – 28 Aвгуст 2024