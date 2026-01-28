ЦБА Коме Каталог-Брошура 29 Януари – 04 Февруари 2026 и 22 Януари – 28 Януари 2026

В новия каталог брошура на ЦБА Коме ще откриете: PRINGLES Чипс 160-165 гр различни видове – цена 2,04 €; MILKA Шоколад 250-300 гр избрани видове – цена 3,59 €; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 82% 250 гр – цена 2,29 €; БОЖЕНЦИ Кисело краве мляко 2,2% 400 гр – цена 0,74 €; TESORI D’ORIENTE Душ гел 250 мл различни видове – цена 2,85 €; БУЛГАРЧЕ Бяло саламурено сирене от краве мляко насипно, 1 кг – цена 5,99 €; BIANCHI Nero Kафе капсули Dolce Gusto стандарт 16бр/ опаковка 128 гр различни видове – цена 4,39 €; ДОЛЯ Печена пилешка кълцана наденица с бекон и кашкавал *от топла витрина – цена 0,89 €; ДОЛЯ Печена пилешка пържола от бут с кожа от топла витрина – цена 1,29 €; Печени картофи с копър и чесън *от топла , 1 кг- цена 3,99 €; SALMARIS Херинга филе мариновано 220 гр различни видове – цена 1,99 €; DANONE Actimel Млечнокисел десерт 4х100гр/опаковка различни видове – цена 2 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

