ЦБА Коме Каталог-Брошура 29 Юли – 04 Август 2021 и 22 Юли – 28 Юли 2021

В новата брошура-каталог на ЦБА Коме ще откриете: Свински гърди с кост, 1 кг – цена 5,99 лв.; Lacrima Кашкавал от краве мляко по БДС, 400 гр вакуум – цена 7,99 лв.; Lindt Lindor Шоколадови бонбони, различни видове, 200 гр – цена 7,49 лв.; Pringles Чипс, различни видове, 165 гр – цена 3,19 лв.; Dove Душ гел, различни видове, 250 мл – цена 3,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 29 Юли – 04 Август 2021

ЦБА Коме Каталог-Брошура 22 Юли – 28 Юли 2021