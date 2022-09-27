ЦБА Коме Каталог-Брошура 29 Септември – 05 Октомври 2022 и 22 Септември – 28 Септември 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински бут без кост, 1 кг – цена 7,99 лв.; Саяна Краве сирене по БДС, 400 гр вакуум – цена от 6,49 лв.; Pringles Чипс, различни видове, 165 гр – цена 3,79 лв.; Kimbo Мляно кафе Machiato Fresco, 250 гр – цена 5,49 лв.; Тандем Охладена кайма 100% телешко, 400 гр тарелка – цена 7,99 лв.; Rexona Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена от 3,39 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 29 Септември – 05 Октомври 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 22 Септември – 28 Септември 2022