ЦБА Коме Каталог-Брошура 29 Октомври – 04 Ноември 2020 и 22 Октомври – 28 Октомври 2020

Публикувано в на 28 октомври 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Димитър Маджаров Краве сирене по БДС, 800 гр вакуум – цена 9,89 лв.; Орехите Суджук, различни видове, 160 гр вакуум – цена 4,89 лв.; Gino Cafe di Giorno Разтворимо кафе Strong&Rich, 100 гр – цена 3,49 лв.; Lenor Омекотител, различни аромати, 46-48 пранета=1.5-1.44 л – 4,99 лв.; Домати, произход Турция, 1 кг – топ цена; Тиква белена, произход България, 1 кг – цена 1,99 лв. и много други.

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Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 29 Октомври – 04 Ноември 2020


ЦБА Коме Каталог-Брошура 22 Октомври – 28 Октомври 2020

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