ЦБА Коме Каталог-Брошура 29 Декември 2022 – 04 Януари 2023 и 22 Декември – 28 Декември 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свинска плешка без кост, охладена, 1 кг – цена 7,99 лв.; RUFFLES Чипс, 260 гр – цена 2,99 лв.; LINDT Шоколадови бонбони Lindor, 200 гр – цена 7,99 лв.; BELIISA Кашкавал от краве мляко, 400 гр – цена 7,99 лв.; ЦБА Охладено пилешко филе тарелка, 1 кг – цена 12,99 лв.; ARIEL Гел за пране 40 пранета, 2.2 л – цена 16,49 лв.; Калиакра Слънчогледово Олио, 2 л – цена 8,49 лв.; SAN MICHELE Маслиново масло, 1 л – цена 15,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 29 Декември 2022 – 04 Януари 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура Коледа 22 Декември – 28 Декември 2022