В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Саяна Краве сирене, 400 гр вакуум – цена 3,49 лв.; Markenbutter Краве масло, 250 гр – цена 3,59 лв.; Peja Бира 4.2%, 500 мл кен – цена 0,89 лв.; Шоколад Милка лешник и стафида 270 гр или орео 300 гр – цена 3,99 лв.; Smurfs 3D Течен сапун, 250 мл – цена 1,99 лв.; Johnnie Walker Red Label уиски, 700 мл – цена 17,99 лв.; Домати, произход България, 1 кг – цена 0,39 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg



ЦБА Коме Каталог-Брошура 29 Август – 04 Септември 2019



ЦБА Каталог Брошура 22 Август – 28 Август 2019