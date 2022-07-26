ЦБА Коме Каталог-Брошура 28 Юли – 03 Август 2022 и 21 Юли – 27 Юли 2022

Публикувано в на 27 юли 2022 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински врат без кост, 1 кг – цена 8,99 лв.; Beliisa Кашкавал от краве мляко, 400 гр – цена 6,99 лв.; Lavazza Мляно кафе Suerte, 250 гр – цена 4,99 лв.; Тандем Охладена кайма, 400 гр тарелка – цена 4,99 лв.; Persil Капсули за пране Discs Power, 13 броя – цена 7,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 28 Юли – 03 Август 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 21 Юли – 27 Юли 2022

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