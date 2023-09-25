ЦБА Коме Каталог-Брошура 28 Септември – 04 Октомври 2023 и 21 Септември – 27 Септември 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: CHIO Чипс party pack, 255 гр, различни видове – цена 3,29 лв.; Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 8,49 лв.; NESCAFE Разтворимо кафе Gold, 95 гр, различни видове – цена 6,99 лв.; ТАНДЕМ Охладен пушен суджук, 360 гр, тарелка – цена 6,39 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Краве сирене по БДС, 500 гр – цена 9,99 лв.; HEAD & SHOULDERS Шампоан, 200 мл, различни видове – цена 4,29 лв.; Чушки люти Рибки, Произход: България, 1 кг – цена 2,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 28 Септември – 04 Октомври 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 21 Септември – 27 Септември 2023