В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Deutsche Markenbutter краве масло 82%, 250 гр – цена 3,59 лв.; Шоколадови бонбони Merci, 250 гр – цена 5,89 лв.; Олинеза Лютеница, 265 гр – цена 1,39 лв.; Nova Brasilia Мляно кафе, 200 гр – цена 2,39 лв.; Jack Daniels’s Уиски, 700 мл – цена 30,99 лв.; Fairy Platinum Гел капсули за съдомиялна, 36 броя – цена 12,79 лв.; Зелена салата, произход България, 1 брой – цена 0,69 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 28 Март – 03 Април 2019



ЦБА Коме Каталог-Брошура 21 Март – 27 Март 2019