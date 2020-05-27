ЦБА Коме Каталог-Брошура 28 Май – 03 Юни 2020 и 21 Май – 27 Май 2020

Публикувано в на 27 май 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Саяна Кашкавал от краве мляко, 400 гр вакуум – цена 4,99 лв.; Lindt Lindor Шоколаводи бонбони, различни видове, 200 гр – цена 7,25 лв.; ЦБА Охладено пилешко цяло бутче, тарелка, 1 кг – цена 3,69 лв.; Gino Cafe di Giorno Разтворимо кафе, 200 гр – цена 7,49 лв.; Chateau Des Berges Вино, различни сортове, произход България, 750 мл – цена 9,99 лв.; Zewa Deluxe Тоалетна хартия, 3-пласта, 8 броя в опаковка – цена 5,59 лв. и много други.

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Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 28 Май – 03 Юни 2020


ЦБА Коме Каталог-Брошура 21 Май – 27 Май 2020

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