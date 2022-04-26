ЦБА Коме Каталог-Брошура 28 Април – 04 Май 2022 и 21 Април – 27 Април 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: ВСвинска плешка без кост, охладена, 1 кг – цена 7,49 лв.; Lindt Lindor Шоколадови бонбони асорти, портокал, 200 гр – цена 7,99 лв.; Саяна Кашкавал от краве мляко, вакуум 400 гр – цена 6,99 лв.; Blen-A-Med Паста за зъби, различни видове, 75 мл – цена 2,49 лв.; ЦБА Пилешко филе, охладено, 1 кг – цена 11,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 28 Април – 04 Май 2022

ЦБА Коме Каталог Брошура Великден 21 Април – 27 Април 2022