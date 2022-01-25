ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Януари – 02 Февруари 2022 и 20 Януари – 26 Януари 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 5,49 лв.; Nestle Шоколад L’atelier, различни видове, 170 гр – цена 5,49 лв.; Chio Чипс Insense, различни видове, 135 гр – цена 1,99 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter 82%, 250 гр – цена 4,99 лв.; Domestos Освежител за WC Power 5, различни видове, 55 гр – цена 1,99 лв.; Портокали, произход Гърция, 1 кг – цена 1,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Януари – 02 Февруари 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 20 Януари – 26 Януари 2022