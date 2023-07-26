ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Юли – 02 Август 2023 и 20 Юли – 26 Юли 2023

Публикувано в на 26 юли 2023 admin

В новия каталог – брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински бут без кост от витрина с обслужване, 1 кг – цена 9,99 лв.; NUII Сладолед, 66-68 гр, различни видове – цена 3,99 лв.; NESCAFE Разтворимо кафе 3в1, 10бр/опаковка, 150-165 гр, различни видове – цена 2,99 лв.; LAY`S Печен чипс, 125 гр, различни видове – цена 2,89 лв.; ВЕЛИНГРАД Минерална вода, 1,5 л – цена 0,79 лв.; ПЕРЕЛИК Луканка, 180 гр вакуум, различни видове – 5,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Юли – 02 Август 202

ЦБА Коме Каталог-Брошура 20 Юли – 26 Юли 2023

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