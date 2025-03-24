ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Март – 02 Април 2025 и 20 Март – 26 Март 2025

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Всяка седмица през март специални предложения ВЗЕМИ 2 ПЛАТИ 1.; САЯНА Краве сирене, 400 гр вакуум, 2 бр. – цена 8,49 лв.; ТАНДЕМ Шунка колбас, 300 гр, 2 бр. – цена 8,99 – лв.; БУЛКОНС Първомай Лютеница, 265 гр 2 бр. – цена 3,59 лв.; SWEET HOME Алуминиево фолио 20 м/ролка, 2 бр. – цена 4,99 лв.; ЕЛИАЗ Хляб Добруджа, 350 гр нарязан – цена 1,69 лв.; OLYMPUS Прясно краве мляко 3,7%, 1 л – цена 2,99 лв.; СВА Охладено пилешко филе тарелка, 1 кг – цена 12,99 лв.; КЕН Кренвирши от деликатесен щанд, 1 кг – цена 8,99 лв.; BIO DRAGON SUPERFOODS Кокосово масло Extra Virgin, 300 мл – цена 5,99 лв.; MAGGI Инстантни спагети Magic; Saucy, 63-75 гр различни видове – цена 2,49 лв.; LAVAZZA Мляно кафе Crema e gusto, 250 гр – цена 8,69 лв.; ПРЕСТИЖ Бисквити Роден край, 165-170 гр различни видове – цена 1,75 лв.; BOROTALCO Дезодорант 150 мл; рол-он 50 мл; стик 40 мл различни видове – цена 5,99 лв.; PERSIL Капсули за пране Discs 33 бр/опаковка различни видове – цена 25,99 лв.; Магданоз връзка Произход: България, 1 бр. – цена 0,89 лв.; Праз лук 3 бр/връзка Произход: България – цена 2,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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