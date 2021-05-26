ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Май – 02 Юни 2021 и 20 Май – 26 Май 2021

В новата брошура-каталог на ЦБА Коме ще откриете: Охладено пилешко филе ЦБА, тарелка, 1 кг – цена 7,99 лв.; Deutsche Markenbutter Краве масло, 250 гр – цена 3,79 лв.; Milka Шоколад млечен, бял, милкинис или ягода, 100 гр – цена 1,49 лв.; Nova Brasilia Мляно кафе джезве или класик, 200 гр – цена 2,49 лв.; Pur Препарат за съдове, 450 мл – цена 1,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg



ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Май – 02 Юни 2021

ЦБА Коме Каталог-Брошура 20 Май – 26 Май 2021