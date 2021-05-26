ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Май – 02 Юни 2021 и 20 Май – 26 Май 2021

Публикувано в на 26 май 2021 admin

В новата брошура-каталог на ЦБА Коме ще откриете: Охладено пилешко филе ЦБА, тарелка, 1 кг – цена 7,99 лв.; Deutsche Markenbutter Краве масло, 250 гр – цена 3,79 лв.; Milka Шоколад млечен, бял, милкинис или ягода, 100 гр – цена 1,49 лв.; Nova Brasilia Мляно кафе джезве или класик, 200 гр – цена 2,49 лв.; Pur Препарат за съдове, 450 мл – цена 1,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg


ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Май – 02 Юни 2021

ЦБА Коме Каталог-Брошура 20 Май – 26 Май 2021

Tags: , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Билла Каталог Брошура 27 Май – 02 Юни 2021 Билла Каталог Брошура 27 Май – 02 Юни 2021

В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Свински врат с кост, 1 кг - цена 6,49 лв.; ...
ЦБА Болеро Каталог Брошура 27 Май – 02 Юни 2021 и 20 Май – 26 Май 2021 ЦБА Болеро Каталог Брошура 27 Май – 02 Юни 2021 и 20 Май – 26 Май 2021

В новата брошура-каталог на ЦБА Болеро ще откриете - Предложения за 1-ви юни: Бонбони Харибо, различни видове, ...
Кауфланд Каталог Брошура Вестник и Уикенд Оферти 24 Май – 30 Май 2021 Кауфланд Каталог Брошура Вестник и Уикенд Оферти 24 Май – 30 Май 2021

В новата брошура-каталог на Кауфланд ще откриете: D'Ambert Синьо сирене 50% масленост, произход Франция, 1 кг - ...