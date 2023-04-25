ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Април – 03 Май 2023 и 20 Април – 26 Април 2023

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Коме ще откриете: Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 8,99 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Краве сирене по БДС 700 гр вакуум – цена 14,99 лв.; NOVA BRASILIA Мляно кафе класик; джезве 200 гр – цена 3,69 лв.; FIORELLA Паста Mac&Cheese 206 гр – цена 1,99 лв.; STR8 Дезодорант спрей FR34K; Original 150 мл – цена 3,99 лв.; ARIEL Гел за пране 20 пранета, 1,1 л, различни видове – цена 10,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Април – 03 Май 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 20 Април – 26 Април 2023