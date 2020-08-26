ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Август – 02 Септември 2020 и 20 Август – 26 Август 2020

Публикувано в на 26 август 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Goldendorf Краве масло, 250 гр – цена 3,49 лв.; Свински гърди от щанд охладено месо, 1 кг – цена 7,49 лв.; Milka Шоколад, млечен, бял, ягода, милкинис, 100 гр – цена 1,39 лв.; Pringles Чипс чили, оригинал, чушка, сирене, торила сирене, 160-165 гр – цена 2,99 лв.; Fa Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 2,79 лв.; Nova Brasilia Мляно кафе за джезве или еспресо, 200 гр – цена 2,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 27 Август – 02 Септември 2020


ЦБА Коме Каталог-Брошура 20 Август – 26 Август 2020

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