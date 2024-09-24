ЦБА Коме Каталог-Брошура 26 Септември – 02 Октомври 2024 и 19 Септември – 25 Септември 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Коме ще откриетe: ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Краве сирене по БДС 500 гр – цена 10,99 лв.; NUTELLA Лешников крем с какао 750 гр – цена 11,99 лв.; PERSIL Капсули за пране Discs 33бр/опаковка различни видове – цена 22,99 лв.; НАРОДЕН Колбас Телешки; Хамбургски; Камчия 300 гр – цена 2,99 лв.; SAN MICHELE Маслиново масло Extra Virgin, 1 л – цена 23,99 лв.; ПРЕСТИЖ Тунквани бисквити Роден край Ретро 135 гр различни видове – цена 1,79 лв.; CAPPY Плодова напитка pulpy 11-22% 1 л различни видове – цена 2,09 лв.; FUZETEA Студен чай 1,5 л различни видове – цена 2,49 лв.; СИСИ Салфетки бели 33х33см 60бр/опаковка – цена 1,09 лв.; BREF Освежител за WC Power activ 50 гр различни видове – цена 2,69 лв.; БОНИ Печен свински джолан с кожа преден 450 гр *от топла витрина – цена 7,89 лв.; МОРСКИ ДАР Ципура чистена охладена тарелка, 1 кг – цена 16,99 лв.; DANONE ACTIVIA с плодове 280 гр различни видове – цена 1,99 лв.; КАЛИАКРА Маргарин с вкус на масло; Продукт за мазане Класика 450 гр – цена 3,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 26 Септември – 02 Октомври 2024

ЦБА Коме Каталог-Брошура 19 Септември – 25 Септември 2024