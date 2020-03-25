В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Мургаш Кисело краве мляко 2% по БДС, 400 гр – цена 0,79 лв.; Merci Шоколадови бонбони, 210-250 гр – цена 5,99 лв.; ЦБА Охладено пилешко цяло бутче, тарелка, 1 кг – цена 3,49 лв.; Gino Cafe Di Giorno Разтворимо кафе, 200 гр – цена 6,99 лв.; Profi Care Електрическа четка за зъби – цена 10,99 лв.; Дезодорант Dove, различни видове, 150 мл – цена 2,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg



ЦБА Коме Каталог-Брошура 26 Март – 01 Април 2020



ЦБА Коме Каталог-Брошура 19 Март – 25 Март 2020