ЦБА Коме Каталог-Брошура 26 Май – 01 Юни 2022 и 19 Май – 25 Май 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свинско контра филе, 1 кг – цена 6,99 лв.; Roshen Аеро шоколад, различни видове, 80 гр – цена 1,19 лв.; Димитър Маджаров Краве сирене по БДС, 800 гр вакуум – цена 11,99 лв.; Nova Brasilia Мляно кафе Класик или Джезве, 200 гр – цена 3,15 лв.; Dove Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 3,89 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 26 Май – 01 Юни 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 19 Май – 25 Май 2022