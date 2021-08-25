ЦБА Коме Каталог-Брошура 26 Август – 01 Септември 2021 и 19 Август – 25 Август 2021

В новата брошура-каталог на ЦБА Коме ще откриете: Свински врат с кост, 1 кг – цена 6,89 лв.; Престиж Суха паста с крем, различни видове, 300 гр – цена 2,09 лв.; Nova Brasilia Мляно кафе класик или джезве, 200 гр – цена 2,59 лв.; Nivea Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 3,49 лв.; Комбо оферта 2 броя кебапче + Сладолед Nestle Galaxy – цена 1,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 26 Август – 01 Септември 2021

ЦБА Коме Каталог-Брошура 19 Август – 25 Август 2021