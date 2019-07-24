ЦБА Коме Каталог-Брошура 25 Юли – 31 Юли 2019

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Масло Медковец Мандраджийско, 200 гр – цена 3,49 лв.; Краве сирене Olympus, 350 гр вакуум – цена 4,79 лв.; Чипс Chio Party Pack, различни видове, 255 гр – цена 2,79 лв.; Престиж Бисквити Мираж, различни видове, 216 гр – цена 1,39 лв.; Nivea Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 2,99 лв.; Jack Daniel’s Уиски, 700 мл – цена 32,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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