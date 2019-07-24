ЦБА Коме Каталог-Брошура 25 Юли – 31 Юли 2019

Публикувано в на 24 юли 2019 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Масло Медковец Мандраджийско, 200 гр – цена 3,49 лв.; Краве сирене Olympus, 350 гр вакуум – цена 4,79 лв.; Чипс Chio Party Pack, различни видове, 255 гр – цена 2,79 лв.; Престиж Бисквити Мираж, различни видове, 216 гр – цена 1,39 лв.; Nivea Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 2,99 лв.; Jack Daniel’s Уиски, 700 мл – цена 32,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

Tags: , , , , , , , , , , ,

Искаш ли да спестиш пари?Получавай актуалните брошури и сравни цените

Още каталози от същата категория
Хит Хипермаркет Каталог Брошура 25 Юли – 31 Юли 2019 Хит Хипермаркет Каталог Брошура 25 Юли – 31 Юли 2019

В новия каталог-брошура на Хит Хипермаркет ще откриете: Комплект чанти Trolley, 1 брой ръчна чанта и 1 ...
Кауфланд Луда Събота и Каталог Брошура Вестник Приятелство 22 Юли – 28 Юли 2019 Кауфланд Луда Събота и Каталог Брошура Вестник Приятелство 22 Юли – 28 Юли 2019

В новия каталог-брошура на Кауфланд ще откриете: Акция Луда Събота ви очаква в Кауфланд: Парти грил Crown ...
Май Маркет Каталог Брошура 25 Юли – 07 Август 2019 Май Маркет Каталог Брошура 25 Юли – 07 Август 2019

В новия каталог-брошура на Май Маркет ще откриете: Пиле Житница, охладено, 1 кг - цена 4,29 лв.; ...