ЦБА Коме Каталог-Брошура 25 Септември – 01 Октомври 2025 и 18 Септември – 24 Септември 2025

В новия каталог и брошура на ЦБА Коме ще откриете: ТАНДЕМ Охладена кайма смес 450 гр тарелка – цена 6,99 лв.; MEDIX Течен препарат за пране Alvina 40 пранета 2,2 л различни видове – цена 12,49 лв.; CIRIO Домати белени; рязани 400 гр кутия – ценa 1,79 лв.; RINTIN Инстантни спагети 5×60гр/опаковка различни видове – цена 2,29 лв.; КАЛИАКРА Слънчогледово олио Първа преса 1 л – цена 3,09 лв.; NESTLE Шоколадови бонбони After Eight 200 гр различни видове – цена 6,49 лв.; CAMELIA Салфетки 33х33см 100бр/опаковка – цена 1,59 лв.; ЛИСТОТО Салата Бейби 200гр Произход: България – цена 2,99 лв.; БОНИ Печен свински джолан с кожа заден 550 гр *от топла витрина – цена 10,89 лв.; VEDENEMO Рулца от сурими 250 гр замразени – цена 2,49 лв.; DANONE Danonino Млечнокисела напитка с ягода 4х100гр/опаковка – цена 3,69 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 25 Септември – 01 Октомври 2025

ЦБА Коме Каталог-Брошура 18 Септември – 24 Септември 2025