ЦБА Коме Каталог-Брошура 25 Март – 31 Март 2021 и 18 Март – 24 Март 2021

Публикувано в на 24 март 2021 admin

В новата брошура на ЦБА Коме ще откриете: Участвай в Томболата на ЦБА Коме; Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 6,89 лв.; Deutsche Markenbutter Краве масло 82%, 250 гр – цена 2,79 лв.; Престиж Суха паста крем, различни видове, 300 гр – цена 1,99 лв.; Nova Brasilia Мляно кафе класик или джезве, 200 гр – цена 2,49 лв.; Nivea Гел за бръснене, 200 мл – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg


ЦБА Коме Каталог-Брошура 25 Март – 31 Март 2021


ЦБА Коме Каталог-Брошура 18 Март – 24 Март 2021

Tags: , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Кауфланд Каталог Брошура Вестник и Уикенд Оферти 22 Март – 28 Март 2021 Кауфланд Каталог Брошура Вестник и Уикенд Оферти 22 Март – 28 Март 2021

В новия каталог-брошура на Кауфланд ще откриете: Приготви пъстърва за Благовещение, с рецепта от Кауфланд: Пъстърва, произход ...
ЦБА Болеро Каталог Брошура 25 Март – 31 Март 2021 и 18 Март – 24 Март 2021 ЦБА Болеро Каталог Брошура 25 Март – 31 Март 2021 и 18 Март – 24 Март 2021

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински гърди с кост, 1 кг - цена 7,49 ...
Фантастико Каталог Брошура 25 Март – 31 Март 2021 и 18 Март – 24 Март 2021 Фантастико Каталог Брошура 25 Март – 31 Март 2021 и 18 Март – 24 Март 2021

В новата брошура на Фантастико ще откриете: Бонбони Merci, различни видове, 250 гр - цена 5,99 лв.; ...