ЦБА Коме Каталог-Брошура 25 Март – 31 Март 2021 и 18 Март – 24 Март 2021

В новата брошура на ЦБА Коме ще откриете: Участвай в Томболата на ЦБА Коме; Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 6,89 лв.; Deutsche Markenbutter Краве масло 82%, 250 гр – цена 2,79 лв.; Престиж Суха паста крем, различни видове, 300 гр – цена 1,99 лв.; Nova Brasilia Мляно кафе класик или джезве, 200 гр – цена 2,49 лв.; Nivea Гел за бръснене, 200 мл – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 25 Март – 31 Март 2021



ЦБА Коме Каталог-Брошура 18 Март – 24 Март 2021