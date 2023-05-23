ЦБА Коме Каталог-Брошура 25 Май – 31 Май 2023 и 18 Май – 24 Май 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свинска плешка без кост *от витрина с обслужване – цена 8,99 лв.; NESCAFE Разтворимо кафе 3в1 10бр/опаковка 150-165 гр различни видове – цена 2,99 лв.; САЯНА Кашкавал от краве мляко 400 гр вакуум – цена 7,99 лв.; RUFFLES Чипс 150 гр различни видове – цена 2,79 лв.; БУЛГАРЧЕ Краве сирене 400 гр вакуум – цена 5,99 лв.; СВА Хляб Типов, 650 гр нарязан – цена 1,34 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 25 Май – 31 Май 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 18 Май – 24 Май 2023