ЦБА Коме Каталог-Брошура 25 Април – 01 Май 2024 и 18 Април – 24 Април 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Коме ще откриете: LINDT Шоколадови бонбони Lindor млечен; асорти 337 гр – цена 13,99 лв.; ПЕРЕЛИК Луканка; Суджук 160-200 гр вакуум различни видове – цена 4,99 лв.; NESTLE Сладолед Familia Сладка Колекция 485-523 гр различни видове – цена 7,99 лв.; САЯНА Краве сирене 400 гр вакуум – цена 5,49 лв.; НАБОРЪ Кашкавал от краве мляко пита, 1 кг – цена 11,69 лв.; ЕКО МЕС Луканка червена 100 гр слайс – цена 2,69 лв.; ТОПАЗ МЕЛ Брашно за козунак 1 кг – цена 1,29 лв.; СТАРОПРЕСТОЛЕН Оцет винен; ябълков 700+300 мл – цена 1,99 лв.; NOVI Домати цели белени; на кубчета 400 гр – ценa 1,29 лв.; Портокали за фреш мрежа Произход: Гърция, 1 кг – цена 1,59 лв.; FRESH & COOL Салата Зеле и моркови 300 гр Произход: Гърция – цена 1,79 лв.; ЛИСТОТО Салата Рукола 100 гр Произход: Италия – цемна 2,69 лв.; ЛИСТОТО Спанак бейби 100 гр Произход: Италия – цена 2,69 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

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