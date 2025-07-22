ЦБА Коме Каталог-Брошура 24 Юли – 30 Юли 2025 и 17 Юли – 23 Юли 2025

В новия каталог и брошура на ЦБА Коме ще откриете: PICANTINA Подправка за барбекю 70 гр – цена 2,15 лв.; ПРЕСТИЖ Бисквити Мюсли 94 гр различни видове – цена 2,54 лв.; ПРЕСТИЖ Бисквити Ная обикновени 180 гр различни видове – цена 2,29 лв.; NESTLE Сладолед Magnum сандвич 90-95 гр различни видове – цена 3,89 лв.; MILKA; TOBLERONE Сладолед на клечка 63-75 гр различни видове – цена 4,89 лв.; SANT’ANNA SanFruit Плодова напитка 330 мл различни видове – цена 2,59 лв.; MILKA; OREO Сладолед 420-480 мл избрани видове – цена 14,99 лв.; SWEET HOME Алуминиево фолио 10м/ролка – цена 2,89 лв.; САЯНА Бяло саламурено сирене от краве мляко насипно, 1 кг – цена 11,99 лв.; VITALINO Малини 400 гр замразени – цена 6,49 лв.; МЛЕЧЕН Шоколад 80 гр различни видове – цена 1,59 лв.; COCCOLINO Омекотител Intensе Cаre 76 пранета 1,75 л различни видове – цена 7,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 24 Юли – 30 Юли 2025

ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Юли – 23 Юли 2025