ЦБА Коме Каталог-Брошура 24 Септември – 30 Септември 2020 и 17 Септември – 23 Декември 2020

Публикувано в на 23 септември 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Goldendorf Краве масло, 250 гр – цена 3,49 лв.; Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 5,99 лв.; Pringles Чипс, различни видове, 160-165 гр – цена 2,99 лв.; Nescafe Classic Разтворимо кафе 3в1, 28×16.5 гр + Подарък термо чаша – цена 7,59 лв.; Rexona Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 2,89 лв.; Chateau Des Bergesrs Вино, различни сортове, 750 мл – цена 10,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 24 Септември – 30 Септември 2020


ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Септември – 23 Декември 2020

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