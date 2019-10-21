ЦБА Коме Каталог-Брошура 24 Октомври – 30 Октомври 2019

Публикувано в на 22 октомври 2019 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Белииса Кашкавал от краве мляко, 400 гр – цена 4,49 лв.; Орехите Добруджанска луканка, 180 гр вакуум – цена 5,39 лв.; Deutsche Markenbutter Краве масло 82%, 250 гр – цена 2,69 лв.; Шопско Бира 5,5%, 500 мл – цена 1,29 лв.; Maretti Брускети, различни видове, 70 гр – цена 0,69 лв.; Fairy Препарат за съдове, лимон или ябълка, 400 мл – цена 1,99 лв.; Домати, произход Гърция, 1 кг – топ цена и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 24 Октомври – 30 Октомври 2019


ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Октомври – 23 Октомври 2019

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