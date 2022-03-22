ЦБА Коме Каталог-Брошура 24 Март – 30 Март 2022 и 17 Март – 23 Март 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 6,79 лв.; Carletti Шоколадови бонбони Delight лешник, 62 гр – цена 1,79 лв.; Lavazza Мляно кафе Crema e gusto, 250 гр – цена 4,99 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter, 250 гр – цена 5,49 лв.; Народен Салам Шпек Класик или Бургас, 220 гр вакуум – цена 2,49 лв.; Rexona Деьодорант, различни видове, 150 мл – цена 2,89 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 24 Март – 30 Март 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 17 Март – 23 Март 2022