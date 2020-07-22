В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: ЦБА Охладено пиле, тарелка, 1 кг – цена 3,99 лв.; Димитър Маджаров Краве сирене, 500 гр кутия – цена 7,59 лв.; Lavazza Мляно кафе Крема е Густо, 250 гр – цена 4,99 лв.; Lindt Excellence Шоколад портокал, 70% какао или 85% какао, 100 гр – цена 3,25 лв.; Jaffa Нектар или Плодова напитка 52%, различни видове, 1 л – цена 1,19 лв.; Finish Таблетки за съдомиялна All in 1 Max, 42 броя – цена 13,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 23 Юли – 29 Юли 2020



ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Юли – 22 Юли 2020