ЦБА Коме Каталог-Брошура 23 Септември – 29 Септември 2021 и 16 Септември – 22 Септември 2021

В новата брошура-каталог на ЦБА Коме ще откриете: Престиж Суха паста с крем, различни видове, 300 гр – цена 2,09 лв.; Свински врат без кост, 1 кг – цена 6,89 лв.; Spetema Кафе капсули, различни видове, 16 броя в опаковка – цена 5,89 лв.; Димитър Маджаров Кашкавал от краве мляко, 420 гр вакуум – цена 7,89 лв.; Uno Газирана напитка, различни видове, 2 л – цена 0,49 лв.; Jar Таблетки за съдомиялна All in 1, 24 броя – цена 5,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 23 Септември – 29 Септември 2021

ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Септември – 22 Септември 2021