ЦБА Коме Каталог-Брошура 23 Октомври – 29 Октомври 2025 и 16 Октомври – 22 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на ЦБА Коме ще откриете: NESTLE Сладолед Familia Сладка Колекция 485-523 гр различни видове, 2 бр – цена 10,49 лв.; NESTLE Зърнен десерт Fitness; десерт Nesquik 23,5-25 гр различни видове, 2 бр – цена 1,09 лв.; MILKA; TOBLERONE Сладолед на клечка 63-75 грразлични видове, 2 бр – цена 4,89 лв.; ТАНДЕМ Охладена кайма смес 450 гр тарелка – цена 6,99 лв.; MAGGI Инстантна супа 37-54 гр различни видове- цена 1,49 лв.; ROSHENШоколадови бонбони Assortment 145-154 гр различни видове – цена 4,89 лв.; RINTIN Инстантни спагети 60 грразлични видове – цена 0,69 лв.; NIVEA Дезодорант 150 мл; рол-он 50 мл различни видове – цена 5,99 лв.; ЛИСТОТО Салата Бейби 200гр Произход: България – цена 2,99 лв.; ДОЛЯ Печено пилешко бяло месо стек *от топла витрина, 1 бр – цена 3,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 23 Октомври – 29 Октомври 2025

ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025