ЦБА Коме Каталог-Брошура 23 Март – 29 Март 2023 и Каталог Великден 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински бут без кост *от щанд охладено месо, 1 кг – цена 8,99 лв.; MILKA Шоколад цял лешник; трошен лешник; лешник и стафида; ноазет; екстра какао, 90-100 гр – цена 2,19 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Кашкавал от краве мляко по БДС, 380 гр вакуум – цена 11,99 лв.; LAVAZZA Мляно кафе Suerte, 250 гр – цена 4,99 лв.; PRISUN Плодова напитка, 1,5-2 л, различни видове – цена 1,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 23 Март – 29 Март 2023

ЦБА Коме Каталог Великден 23 Март – 19 Април 2023