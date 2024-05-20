ЦБА Коме Каталог-Брошура 23 Май – 29 Май 2024 и 16 Май – 22 Май 2024

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Краве сирене ЗНП 700 гр вакуум – цена 11,99 лв.; NOVA BRASILIA Мляно кафе класик; джезве 100 гр – цена 1,99 лв.; NIVEA Дезодорант XXL 250 мл различни видове – цена 7,49 лв.; РИКАС Кашкавал от краве мляко 400 гр вакуум – цена 7,49 лв.; ОРЕХИТЕ Салам шпек 230 гр вакуум различни видове – цена 5,99 лв.; САЯНА Кашкавал от краве мляко 400 гр вакуум – цена 6,99 лв.; ЛИСТОТО Спанак бейби 100гр Произход: Италия – цена 2,69 лв.; ЛИСТОТО Салата Рукола 100гр Произход: Италия – цена 2,69 лв.; БОНИ Печен свински джолан с кожа преден 450 гр *от топла витрина – цена 7,89 лв.; ZIGMAS Херинга филе 240 гр различни видове – цена 4,49 лв.; МОРСКИ ДАР Ципура чистена охладена тарелка – цена 16,99 лв.; ОПИЦВЕТ Кисело краве мляко 4.5% 400+100 гр – цена 1,49 лв.; ДЕНИТО Таратор 500 мл различни видове – цена 2,89 лв.; БУЛГАРЕА Кисело краве мляко 3,6% по БДС 500 гр – цена 1,39 лв.; МОЛЕРИТЕ Домашен бабек; Бански старец; Джумайска луканка 220 гр – цена 9,59 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 23 Май – 29 Май 2024

ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Май – 22 Май 2024