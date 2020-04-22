В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Булгарче Краве сирене вакуум, 1 кг – цена 7,99 лв.; Тандем Охладена кайма смес, 400 гр тарелка – цена 4,69 лв.; Gino Cafe Di Giorno Разтворимо кафе Gold Edition, 100 гр – цена 3,99 лв.; Lindt Lindor Шоколадови бонбони, 75 гр – цена 2,49 лв.; Bushmills Уиски, 700 мл – 20,99 лв.; Mechico Антибактериални мокри кърпи, 56 броя – цена 3,19 лв.; Дезинфекциращ гел за ръце Medix, 60 мл – цена 2,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 23 Април – 29 Април 2020



ЦБА Коме Каталог-Брошура 16 Април – 22 Април 2020