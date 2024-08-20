ЦБА Коме Каталог-Брошура 22 Aвгуст – 28 Aвгуст 2024 и 15 Aвгуст – 21 Aвгуст 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Коме ще откриете: RUFFLES Чипс 230 гр различни видове – цена 3,49 лв.; SCHWEPPES Газирана напитка 1,25 л избрани видове – цена 2,19 лв.; КАЛИАКРА Слънчогледово олио Първа преса 1 л – цена 2,79 лв.; SAVEX Течен препарат за пране Premium 40 пранета 1,8 л различни видове – цена 13,99 лв.; ВЕРЕЯ Кисело краве мляко 4,5% 400 гр – цена 1,29 лв.; HEINZ Сос Американски бургер; къри и манго; чеснов 220 мл – цена 3,99 лв.; DIVO Бленд от слънчогледово масло и маслиново масло extra virgin 20% 1 л – цена 10,99 лв.; PEPSI Газирана напитка 500 мл различни видове – цена 0,89 лв.; MEDIX Освежител за WC total power guard 55 гр различни видове – цена 2,69 лв.; NIVEA Пяна за бръснене 200 мл различни видове – цена 5,49 лв.; ЛИСТОТО Салата бейби микс 150 гр Произход: Италия – цена 2,99 лв.; Печени картофи с копър и чесън *от топла витрина, 1 кг – цена 7,99 лв.; МОРСКИ ДАР Пъстърва чистена охладена тарелка, 1 кг – цена 12,99 лв.; PRESTIGE Сирене Алпенхайн бри; камембер 125 гр – цена 3,99 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Краве сирене Протеин плюс 400 гр вакуум – цена 8,99 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Кашкавал от краве мляко Протеин плюс 380 гр вакуум – цена 10,59 лв.; БОРОВИЦА Бяло саламурено сирене от краве мляко фермерско насипно – цена 10,99 лв.; МУРГАШ Кашкавал от краве мляко гюбек с шарена сол 500 гр вакуум – цена 12.49 лв. и много други.

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Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 22 Aвгуст – 28 Aвгуст 2024

ЦБА Коме Каталог-Брошура 15 Aвгуст – 21 Aвгуст 2024