ЦБА Коме Каталог-Брошура 22 Януари – 28 Януари 2026 и 15 Януари – 21 Януари 2026

В новия каталог брошура на ЦБА Коме ще откриете: ROSHEN Шоколад Lacmi 85-100 гр различни видове – цена 1,94 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 250 гр – цена 5,85 лв.; MEDIX Универсален почистващ препарат 1,4 л различни видове – цена 4,28 лв.; ОПИЦВЕТ Кисело краве мляко 2%400+100 гр – цена 1,35 лв.; ТАНДЕМ Охладена кайма смес 450 гр тарелка – цена 7,02 лв.; DERONI Лютеница традиционна; домашна; пикантна 260 гр – цена 2,74 лв.; BORGES Маслиново масло Extra Virgin 1 л – цена 21,42 лв.; ПРЕСТИЖ Суха паста с крем 300 гр различни видове – цена 3,31 лв.; Тиква цигулка Матилда Произход: България – цена 0,90 лв.; ДОЛЯ Печена пилешка вешалица от топла витрина – цена 3,31 лв.; ДОЛЯ Печено пилешко бяло месо стек *от топла витрина – цена 3,89 лв.; БОНИ Печен свински джолан с кожа заден 550 гр от топла витрина – цена 9,76 лв.; МОРСКИ ДАР Охладена чистена скумрия без глава тарелка, 1 кг – цена 13,48 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 22 Януари – 28 Януари 2026

ЦБА Коме Каталог-Брошура 15 Януари – 21 Януари 2026