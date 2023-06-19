ЦБА Коме Каталог-Брошура 22 Юни – 28 Юни 2023 и 15 Юни – 21 Юни 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: СВА Хляб Добруджа; Типов 650 гр нарязан – цена 1,29 лв.; ВЕРЕЯ Кисело краве мляко 2% 400 гр – цена 1,29 лв.; OLYMPUS Прясно краве мляко 3,7% 1,5 л – цена 4,39 лв.; САЯНА Краве сирене 400 гр вакуум – цена 5,99 лв.; НАРОДЕН Охладена кайма универсална; за принцеси, 250 гр пакетче, различни видове – цена 1,99 лв.; Картофи мити Произход: Франция, 1 кг – цена 1,99 лв.; и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 22 Юни – 28 Юни 2023

ЦБА Коме Каталог-Брошура 15 Юни – 21 Юни 2023