ЦБА Коме Каталог-Брошура 22 Юли – 28 Юли 2021 и 15 Юли – 21 Юли 2021

В новата брошура-каталог на ЦБА Коме ще откриете: Witors Шоколад ноазет, екстра какао, страчатела, 100 гр – цена 1,29 лв.; Свински бут без кост, 1 кг – цена 6,49 лв.; Don Simon Напитка, различни видове, 330 мл кен – цена 1,39 лв.; Саяна Прясно краве мляко 3%, 1 л – цена 1,89 лв.; Nivea Дезодорант, различни видове, 150 мл – цена 3,49 лв.; Antonelli Кроасан, 5×50 гр – цена 2,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 22 Юли – 28 Юли 2021

ЦБА Коме Каталог-Брошура 15 Юли – 21 Юли 2021