ЦБА Коме Каталог-Брошура 22 Октомври – 28 Октомври 2020 и 15 Октомври – 21 Октомври 2020

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: ЦБА Охладено пилешко бутче цяло, тарелка, 1 кг – цена 3,49 лв.; Димитър Маджаров Кашкавал от краве мляко по БДС, 420 гр – цена 7,95 лв.; Persil Discs Капсули за пране, 22 броя – цена 11,99 лв.; Nutella Лешников крем с какао, 400 гр – цена 4,79 лв.; Pringles Чипс чили, 190 гр – цена 2,99 лв.; Tcherga Вино, произход България, различни сортове, 750 мл – цена 6,99 лв.; Bio Моркови, 500 гр – цена 1,59 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 22 Октомври – 28 Октомври 2020



ЦБА Коме Каталог-Брошура 15 Октомври – 21 Октомври 2020