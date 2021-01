ЦБА Коме Каталог-Брошура 21 Януари – 27 Януари 2021 и 14 Януари – 20 Януари 2021

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Deutsche Markenbutter Краве масло 82%, 250 гр – цена 2,99 лв.; Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 5,69 лв.; Ariel Капсули за пране All in one pods, различни видове, 40 броя – цена 16,99 лв.; Престиж Бисквити Траяна, различни видове, 160 гр – цена 1,29 лв.; Milka Шоколад млечен, бял, ягода или милкинис, 100 гр – цена 1,49 лв.; Картофи, произход България, 5 кг мрежа – цена 2,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg



ЦБА Коме Каталог-Брошура 21 Януари – 27 Януари 2021



ЦБА Коме Каталог-Брошура 14 Януари – 20 Януари 2021