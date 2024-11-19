ЦБА Коме Каталог-Брошура 21 Ноември – 27 Ноември 2024 и 14 Ноември – 20 Ноември 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Коме ще откриете: ЕЛИАЗ Хляб Горублянски самун с квас 500 гр нарязан – цена 1,69 лв.; BARILLA Паста талиатели, с яйца б250 гр – цена 1,99 лв.; BIO BONDUELLE Бял боб 310 гр – цена 2,49 лв.; ПРЕСТИЖ Бисквити Мираж 178 гр различни видове – цена 1,99 лв.; NESQUIK Разтворима напитка 350-400 гр различни видове – цена 5,35 лв.; NESTEA Студен чай 1,5 л различни видове – цена 2,29 лв.; AT HOME CLEAN Тоалетно блокче 40 гр различни видове – цена 1,29 лв.; NIVEA Дезодорант XXL 250 мл различни видове – цена 7,39 лв.; FRESH&COOL Салата Зеле и моркови 300гр Произход: Гърция – цена 1,69 лв.; ЛИСТОТО Спанак плик 200гр Произход: България – цена 2,49 лв.; БОНИ Печен свински джолан с кожа заден 550 гр *от топла витрина – цена 9,99 лв.; БУЛГАРЕА Кисело краве мляко 3,6% по БДС 500 гр – цена 1,59 лв.; МУРГАШ Кисело краве мляко с каймак 4% 900 гр – цена 4,99 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Краве сирене ЗНП 700 гр вакуум – цена 13,99 лв.; ТАНДЕМ Мини кренвирши 200 гр вакуум; Кренвирши 3бр/опаковка 250 гр вакуум – цена 3,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 21 Ноември – 27 Ноември 2024

ЦБА Коме Каталог-Брошура 14 Ноември – 20 Ноември 2024