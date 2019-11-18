В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Охладено пиле в тарелка, 1 кг – цена 3,89 лв.; Шопско Бира 5.5%, 500 мл – цена 1,29 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter 82%, 125 гр – цена 1,69 лв.; Witors Шоколадови бонбони, различни видове, 200 гр – цена 5,49 лв.; Grant’s Уиски, 700 мл – цена 15,79 лв.; Pampers Мокри кърпи, различни аромати, 64 броя – цена 2,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 21 Ноември – 27 Ноември 2019



ЦБА Коме Каталог-Брошура 14 Ноември – 20 Ноември 2019