ЦБА Коме Каталог-Брошура 21 Март – 27 Март 2024 и 14 Март – 20 Март 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Коме ще откриете: NESTLE Сладолед Familia Сладка Колекция 495-523 гр различни видове, 2 бр. – цена 9,99 лв.; НАРОДЕН Охладена кайма универсална; за принцеси 250 гр пакетче различни видове – цена 2,09 лв.; ЛЪЧИ ОТ ТРАКИЯ Слънчогледово масло 1 л – цена 2,39 лв.; ЗАХИРА Захар бялакристал 1 кг – цена 1,99 лв.; MIKOFARM Сушени гъби 20-25 гр различни видове Произход: България – цена 3,99 лв.; GREEN TO GO Салата Бейби 200 гр Произход: България – цена 2,99 лв.; Спанак плик 500гр Произход: България – цена 3,99 лв.; DANONE ACTIVIA Пълнозърнеста 280 гр различни видове – цена 2,29 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Краве сирене ЗНП 700 гр вакуум – цена 12,99 лв.; МУРГАШ Кашкавал от краве мляко 200 гр вакуум – цена 4,49 лв.; БОЖЕНЦИ Бяло саламурено сирене от краве мляко със средна масленостнасипно, 1 кг – цена 11,99 лв.; ТАНДЕМ Кренвирши Стара планина 320 грвакуум – цена 6,69 лв.; МОЛЕРИТЕ Луканка домашна 170 гр вакуум различни видове – цена 8,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Коме: www.kome.bg

ЦБА Коме Каталог-Брошура 21 Март – 27 Март 2024

ЦБА Коме Каталог-Брошура 14 Март – 20 Март 2024