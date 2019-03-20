В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Перелик Луканка биволска или дивечова, 180 гр – цена 4,99 лв.; Chio Party Pack Чипс, 255 гр – цена 2,79 лв.; Саяна Краве сирене, 400 гр вакуум – цена 3,49 лв.; Maitre Truffout Шоколадови бонбони асорти, 400 гр – цена 3,99 лв.; Tcherga Вино, различни сортове, 750 мл – цена 6,99 лв.; Milde Тоалетна хартия, 3 пласта, 24 броя – цена 12,89 лв.; Диня, произход Гърция, 1 кг – цена 2,69 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 21 Март – 27 Март 2019



ЦБА Коме Каталог-Брошура 14 Март – 20 Март 2019