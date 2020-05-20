ЦБА Коме Каталог-Брошура 21 Май – 27 Май 2020

Публикувано в на 20 май 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Тандем Кренвирши, 250 гр вакуум – цена 3,19 лв.; Боженци кисело краве мляко 4%, 400 гр – цена 0,99 лв.; Antonelli Кроасан, различни видове, 50 гр – цена 0,49 лв.; Gino Cafe di Giorno Разтворимо кафе Strong&Rich, 100 гр – цена 3,49 лв.; Bio Tavernello Био Вино, произход Италия, 750 мл – цена 8,69 лв.; Gilette Пяна за бръснене за нормална или чувствителна кожа, 200 мл – цена 2,99 лв.; Ягоди, произход България на Топ цена; Свински котлет, 1 кг – цена 6,89 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 21 Май – 27 Май 2020


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